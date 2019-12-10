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İsveçli gazeteci Doctare, 'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor

'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden 'ye verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci , 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 00:30
İsveçli gazeteci Doctare, Peter Handke'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Nobel Komitesinde Peter Handke istifası

Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı.

BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, "İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk." ifadesini kullandı.

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim." dedi.

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İsveçli gazeteci Doctare, Peter Handke'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor
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