Onayımız olmadan adım atamazlar

HAFTER'İ

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de soruları yanıtladı. Erdoğan, Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası için şunları kaydetti:* Bu adımdan başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ciddi manada rahatsız oldu. Bugüne kadar attıkları tek taraflı adımları bozulmuş oldu.* Türkiye ve Libya olarak bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama-tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz.* Bu uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur. Türkiye ile Libya arasında çizilen şu hat, adalar değil ana karalar üzerinden çizildiği için Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı biraz da çıldırtan bu. İtiraz edebileceği bir boşluk yok.* ('Libyaisterse askerimiz gider mi?' sorusu üzerine) Böyle bir davet gelmesi durumunda Türkiye nasıl bir inisiyatif üstleneceğine kendisi karar verecektir. Biz bir yerlerden izin almayız. Kararını kendimiz veririz. Türkiye, Libya'da faaliyet gösteren gemileri, şirketleri ve insani yardım kuruluşlarını koruma hakkına da sahiptir. Öte yandan, Türkiye dışına asker gönderilmesi koşulları ve buna ilişkin olarak mevzuatımız bakımından atılması gereken adımlar var. Libya ile akdedilen Askeri Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası, eğitim ve teknik destek konularında işbirliğine yöneliktir. Biz bu konuda Libya'ya her türlü desteği vermeye açığız.* (Rusya'nınLibya'daki tutumu) Putin ile bu aralar bir (telefonla) görüşme talebimiz var. Ayrıca gelecek ayın 8'inde Putin Türkiye'de olacak. Bu görüşmeyi bu hafta içi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü Hafter konusu aslında istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ben inanıyorum ki Rusya da Hafter konusunda mevcut tezi gözden geçirecektir. Çünkü bunun legal bir yönü yok. İllegal birisi. Aynı şekilde yapılan destekler de zaten bu illegalite içerisinde sürdürülüyor. (Hafter) Şu anda durumu da zaten pek iyi değil.* Yunanistan muhtıranın metnini vermediği gerekçesiyle Libya Büyükelçisi'ni deport ederken, aslında uluslararası bir skandala da adımını atmış oldu. Bundan sonraki süreçte Yunanistan da bu yanlış adımlarının bedelini, uluslararası camiada da ödeyecektir.