Sakarya'daki darbe girişimi davasında flaş gelişme: 58 darbecinin kararı onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişiminde Sakarya'da meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

SUÇLAMALAR VE CEZALAR...

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada heyet, davanın bir numaralı sanığı meslekten ihraç edilen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'u "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

Heyet, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in de "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Bahri Gürhan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

164 sanığın tüm suçlardan beraat ettiği davada, İsmail Şenyüz ve Mustafa Kütük'ün hükümle birlikte tahliyesine karar verilmişti.

BAM KARARI ONADI

Karar ardından ceza alan sanıkların avukatı bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Karara itiraz eden sanıkların dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nde incelendi.

Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.