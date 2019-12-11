Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ahaber'e flaş açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ahaber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Libya ile varılan anlaşmaya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bu anlaşmamız hukuka uygundur" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE-LİBYA MUHTIRASI

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir.

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