İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul genelinde FETÖ üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların saklandıkları gaybubet evi olarak adlandırılan 33 adres tespit edildi.

FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı

Bahse konu adreslerde saklandıkları tespit edilen 30 şahsın yakalanmasına yönelik olarak bugün saat gece 01:00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gaybubet evinde saklanan 22 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan arama neticesinde yaklaşık 350 bin Türk Lirası değerinde, Dolar, Euro, Türk Lirası ve Ziynet Eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, firari şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar sürüyor.