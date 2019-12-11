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’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, örgüt üyelerinin saklandıkları gaybubet evine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde para ve ziynet ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:51
FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul genelinde FETÖ üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların saklandıkları gaybubet evi olarak adlandırılan 33 adres tespit edildi.

FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı

Bahse konu adreslerde saklandıkları tespit edilen 30 şahsın yakalanmasına yönelik olarak bugün saat gece 01:00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gaybubet evinde saklanan 22 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan arama neticesinde yaklaşık 350 bin Türk Lirası değerinde, Dolar, Euro, Türk Lirası ve Ziynet Eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, firari şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar sürüyor.

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FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı
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