FETÖ'nün futbol yapılanması! Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün hakkında istenen cezalar belli oldu!

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin duruşmada, eski futbolcular hakkında mütalaasını açıklayan savcı, bazı isimlerin hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken bazı isimler için pişmanlık hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu. Alınan kararda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ersin Güreler ve Zafer Biryol'un aynı zamanda örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya para yatırmış olmaları dikkate alındı.

3 FUTBOLCUYA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Savcılık mütalaasında ifadelerinde itiraflarda bulunarak örgüt hakkında açıklamalarda bulunan sanıklardan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Savcılık örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bu iç ismin 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalaasında sanık İsmail Şengül'ün ise beraatine