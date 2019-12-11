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'nün futbol yapılanması! , , hakkında istenen cezalar belli oldu!

Eski futbolcular , , , , ile antrenör ’ün, ’nün futbol yapılanması kapsamında görülen davasından çıkan son dakika kararına göre Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, diğer isimler hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya sanık avukatları ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:24
FETÖ'nün futbol yapılanması! Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün hakkında istenen cezalar belli oldu!

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'nün futbol yapılanmasına ilişkin duruşmada, eski futbolcular hakkında mütalaasını açıklayan savcı, bazı isimlerin hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken bazı isimler için pişmanlık hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu. Alınan kararda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 'un aynı zamanda örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya para yatırmış olmaları dikkate alındı.

3 FUTBOLCUYA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Savcılık mütalaasında ifadelerinde itiraflarda bulunarak örgüt hakkında açıklamalarda bulunan sanıklardan , ve hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Savcılık örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bu iç ismin 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalaasında sanık 'ün ise beraatine

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FETÖ'nün futbol yapılanması! Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün hakkında istenen cezalar belli oldu!
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