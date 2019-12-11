Nihal Olçok'tan skandal sözler: "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"

"FETÖ'CÜLERLE ORTAK PAYDAMIZ VAR"



CNN Türk'ten atılan ve tam bir algı operasyoncusu olan Nevşin Mengü'nün DW Türkçe'de sorularını cevaplayan Nihal Olçok 15 Temmuz'la ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını söylerken "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" dedi.

Nihal Olçok'tan skandal ifadeler: "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"

"ABDULLAH'IN MEZARINI AÇTIRABİLİRİM"



Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem belki boşandım çünkü ama günün sonunda Abdullah'ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim.

MİLLETİN KAMERALARINI UNUTTU MOBESE KAMERALARINI DERT ETTİ



Ben sabah çıktığımda yollar tertemizdi, yıkanmıştı. FETÖ'den yargılananların da bizim de yeterli delilimiz yok. İlk dönemde ben de dedim ki "millet çok huzursuz olurdu o kanlar falan. Davalardan sonra MOBESE kameraları çalışmıyor, kovanlar yok, o yok bu yok.

EROL OLÇOK'UN AİLESİ SOYADLARINI KULLANMASINI İSTEMEMİŞTİ



Olçok Ailesi'nin yazılı açıklamasında; şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği belirtilerek, "Nihal Hanım, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın "Olçok" soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.