AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Nobel tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili kurtulmuş, bir grup gazeteciyle gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nobel Edebiyat ödülünün Srebrenitsa soykırımını öven yazara verilmesini eleştiren kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bir insanlık suçu işlemiş olan ve bu insanlık suçu işlediği bütün dünya kamuoyu tarafından bugün neredeyse tereddütsüz ittifakla kabul edilen bir caniden övgüyle bahseden birisinin ne edebiyattan ne edebiyatçılıkla ne sanatla hiçbir ilgisi olamaz. Böyle bir caniyi destekleyen en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur. Bu kadar çok soykırımı destekleyen birsinin ödüle layık görülmesi, Nobel ödüllerinin kaldırılmasını gerektirir. Bu büyük bir aymazlık, tutarsızlık ve çifte standartlıktır."

İNFAZ RAFA KALDIRILMADI

İnfaz çalışmasının rafa kaldırılmadığını, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çalışmasını sürdürdüğünü söyleyen kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz 'cezaevleri çok doldu, cezaevlerini boşaltalım' diye bir infaz düzenlemesi değil, infazla ceza arasındaki caydırıcılık prensipleri bakımından dengeyi de tutarak yine cezanın caydırıcı olmasını temin edecek bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Adalet Bakanlığı son noktaya geldi. MYK'da da sunum yaparak bizim parti olarak görüşlerimizi de aldılar. Burada bazı suçlarla ilgili infaz ertelemesinin olmamasını prensibi ortaya çıkıyor. Adam öldürenler, terör suçluları, kadına karşı suçlar ve cinsel suçlar, hırsızlık, örgütsel suçlar ve uyuşturucuda infaz ertelemesinin olmaması düşünülüyor."

AÇIK CEZAEVİ DÜZENLEMESİ

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle gündeme gelen açık cezaevine geçiş ile ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin kurtulmuş, "Bakanlık onunla ilgili çalışıyor. Bu açık cezaevi meselesi mahkûmlar için bir yerde ödül gibi. Bunların gözden geçirilmesinde de fayda var. Bu konu ayrı bir infaz düzenlemesi olarak gündeme gelecek" diye konuştu.

ANAYASA VE YASA DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK YOK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ortada halk tarafından verilmiş bir karar var. Bu bir yıllık süre içerisinde nerelerde ne eksiklikler var nerelerde kusurlar var bakıldığı zaman bu eksikliklerin çok büyük bir kısmının uygulamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili raporlar hazırlandı. Ben bir anayasa değişikliğine gerek olmadığını kanaatindeyim. Yasal düzenlemelere bile gerek olmadığı kanaatindeyim. Zaten biz bu değişikliği yaparken şunu söylüyordum; En zor olan teamüllerin değişmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylüyor. 'Bir beyfendiye soralım diyorlar' diyor. 'Kim bu beyefendi bende merak ediyorum' diyor. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirirse böyle bir şey olmaz. Halkımız Cumhurbaşkanlığı sistemine verdiği desteği sürdürüyor."

Güngören Belediyesi'nde yaşanan olaya ilişkin kurtulmuş, "Kimsenin bu konularda yanlış tavırları tarzları dolayısıyla, milletin AK Parti ile arasının açılmasına müsaade etmeyiz. Kibirle dolaşanların bizim aramızda işi yok" dedi.