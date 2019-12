Antalya-Trablus arası bizden sorulacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mutabakatın devreye girmesi ile birlikte Antalya'dan Trablus'a kadar olan bölgede yapılacak tüm hidrokarbon arama, üretim faaliyetleri ile boru hattı projelerinin iki ülkenin iznine tabi olacağını belirtti.



CUMHURBAŞKANIMIZ İKNA ETTİ

Libya ile imzalanan protokolün birkaç yıldır gündemlerinde olduğunu anlatan Dönmez, "Ama Libya zor şartlar altındaydı. Bu nedenle mutabakatın olmayacağı düşünülüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun Libya tarafını ikna etti. Bu protokol ile Libya'nın da hakları korundu. Onlar eğer Yunanistan ile bir anlaşma yapmaya kalksaydı birçok hakkından da feragat etmiş olacaklardı. Nitekim 2000'li yılların başında Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı anlaşmada Mısır çok ciddi anlamda hak kaybına uğradı" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın Libya'ya talep olması halinde asker gönderilebileceği değerlendirmesiyle ilgili ise Dönmez, "Libya'yı yalnız bırakamayız. Hafter bizimle arası kötü olan ülkelerin desteklediği bir yönetim. Onun için bizim merkezi hükümete tam destek vermemiz lazım" dedi.







KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK

Libya mutabakatının devreye girmesi ile birlikte yeni ekonomik bölgede hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri için ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacaklarını kaydeden Dönmez, "Uzunca bir süredir başta Türkiye olmak üzere Libya'yı da buna dâhil edersek Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon denklemi dışında tutma çabaları vardı. Bu hamle ile iki ülke de 'biz de denklemin içerisindeyiz' demiş oldu. Bunun başka faydası da mutabakatın kapsama alanı bizim Antalya tarafından başlıyor, Libya'nın Trablus tarafında sonuçlanıyor. O bölgedeki tüm faaliyetler bu iki ülkenin iznine tabi olacaklar. Bizim bölgemizden geçişler bizim iznimize, Libya'nın bölgesinden geçişlerde yine Libya hükümetinin iznine tabi olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz ve diğer boru hattı gibi enerji projelerinin geçiş güzergâhı bu bölge olursa bizden ya da Libya'dan izin almak zorunda kalacaklar. Kendi haklarımızı ve Ada'daki soydaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızı söylemiştik, bu kararlılığımız devam edecek" şeklinde konuştu.



NEREDE NE VARSA BULACAĞIZ

Doğu Akdeniz'de 3 sondajın tamamlandığını, 2 sondajın ise devam ettiğini hatırlatan Dönmez: "2020'de 5 yeni kuyu daha açacağız. En kısa süre içerisinde Libya mutabakatının devreye girmesi ile kendi ruhsat alanlarımızı belirleyip yetkilendirmelerimizi yapacağız. Nerede ne varsa arayacağız, tarayacağız, nerede ne varsa bulacağız. Doğu Akdeniz'de daha önce yapılan sondajlardan elde edilen verilerle bir takım gaz okumaları yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ilk değerlendirmeler ekonomik rezervin olmadığını gösteriyor. Belki bu rezervler karada olsa bir şekilde çıkartılabilir ama denizdeki hem yatırım maliyeti hem de işletme maliyeti çok yüksek. Derin denizde milyar dolarları telaffuz etmeye başlıyorsunuz bir sahanın üretime geçmesi için. Ve en az da 2-3 yıla ihtiyacınız oluyor.







TRANSİT ÜLKE RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Bakan Dönmez, 8 Ocak 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılışı yapılacak Türk Akımı projesinin rekor sürede bitirildiğini söyledi. Türk Akım'da denizden iki hat yapıldığını, Türkiye'ye gelen ve sisteme dâhil edilecek ilk hattın 70 km uzunluğunda olduğunu, 142 kilometrelik ikinci hattın ise Bulgaristan üzerinden Orta Avrupa'ya ilerleyeceğini anlatan Dönmez, "Türk Akım-1 bizim ulusal iletim sistemimize bağlanacak, daha önce batı hattı üzerinden aldığımız gazı oradan alacağız. Transit ülke riskini ortadan kaldıracağız. Geçmişte bu riskleri maalesef yaşadık. İkinci hat ise Bulgaristan üzerinden Balkanlar, belki Orta Avrupa'ya doğru gidecek" dedi.



TERMİK SANTRALLERE GEÇİCİ KAPAMA FORMÜLÜ

Bakan Dönmez, Başkan Erdoğan tarafından veto edilen termik santral düzenlemesi kapsamına 13 santralin girdiğini, bunlardan 3'ünde sorun bulunmadığını ifade etti. Dönmez, "Diğer 10 tanesinde de şu an Çevre Bakanlığı ile Bakanlığımız çalışıyorlar. Firmalarla da görüşüldü. Her birisinin durumu farklı. Tesisten tesise maliyet değişiyor, aşağı yukarı tesis başına 100 milyon dolar, toplamda ise 1.2 milyar dolar gibi bir yatırım yapılması gerekiyor. Yılbaşına kadar bu durum netleşecek. Çünkü baca arıtma tesislerinin yapımı için bir süreye ihtiyaçları var. Mevzuata uymayanlar geçici olarak kapanacak. Ancak bir arz güvenliği sorunu yaşamadan bu süreci atlatacağız" şeklinde konuştu.







İZİNSİZ ÇALIŞMA YAPANI ENGELLERİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aHaber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptının deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, Yunanistan veya AB'nin uluslararası hukuku ilgilendiren bu konularda bir mahkeme gibi davranmasının uygun olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kimsenin Türkiye'den izinsiz çalışma yapamayacağını, yapması durumunda engelleneceğini kaydetti. Çavuşoğlu Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile yaptığı basın açıklamasında da Doğu Akdeniz anlaşmasına ilişkin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın imzalamasıyla birlikte anlaşmanın BM'ye tescili yapılacak. Hem anlaşma ile ilgili bilgi veriyoruz hem de belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz. Biz her yıl kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ediyoruz. Sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını kıta sahanlığımızın içinde yürütüyoruz ki bu konuları da kimseyle müzakere etmiyoruz."

