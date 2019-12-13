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'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar dili kullandı!

'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, hain darbe girişiminde kaçan 'cülerle aynı dili kullandı. Gazetecilerin sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "En azından diploması var" akıllara FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın paylaşımını getirdi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:02
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar FETÖ dili kullandı!

AK Parti'den ihraç edilen ve kurduğu yeni partisinin bugün kamuoyuna tanıtan Ahmet Davutoğlu'nun en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken skandal açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar FETÖ dili kullandı!

"Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN İFADELERİNİ KULLANDI!

Başkan Erdoğan'ın diploması hakkında FETÖ'cülerin uydurduğu yalanı kullanan Günaçar'ın bu ifadeleri, 15 Temmuz'da yurt dışına kaçan FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın da birkaç gün önce kullanması dikkat çekti.

2016'DA FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI ZAMAN GAZETESİNE MANŞET OLMUŞTU

Ahmet Davutoğlu'nun Kurucular Kurulu Üyesi olan İsmail Günaçar, 2016 yılında FETÖ'nün medya ayağı olan Zaman gazetesine manşet olmuştu. Gazete, Günaçar için 'Yeni bir Aziz Sancar geliyor" ifadelerini kullanmıştı..

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Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar FETÖ dili kullandı!
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