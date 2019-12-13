KADEM heyetinden KARDEMİR’e ziyaret

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) heyeti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti. Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılandı. Gümrükçüoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, hizmet binası olarak kullanılmak üzere derneğin il temsilciliğine tahsis edilen lojman dolayısıyla KARDEMİR yönetimine teşekkür etti. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise babası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'teki ziyaretinde şirketin Şeref Defteri'ne yazdıklarını okuyarak, ülke sanayisine katkılarının yanı sıra sosyal konulardaki farkındalığı ve hizmetleri için KARDEMİR yönetimini tebrik etti. Hüseyin Soykan'da KARDEMİR'in tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. AA