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Kültür ve sanatın gurur gecesi

Cumhurbaşkanlığı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül alanları tebrik eden ve çalışmalarının tek tek anlatan Başkan , "Kültür ve sanatın tıpkı toprak, bayrak gibi bağımsızlığın alamet-i farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz" diye konuştu.

HASAN AY Gündem
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Kültür ve sanatın gurur gecesi
Batı'nın iki yüzlü tutumuna dikkat çeken Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı. Acaba aynı sessiz tasdik, mesela 100 bin İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, İtalyan'ı, Norveçliyi katleden birini öven kişiye Nobel verilse, yine tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum" dedi. 'Sosyal Bilimler' alanında Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, 'Sinema' alanında Mesut Uçakan, 'Müzik' alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), 'Sanat' alanında Devrim Erbil, 'Geleneksel Sanatlar' alanında Fuat Başar, ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı. Prof. Dr. Doğan Kuban'ın 'Mimarlık' ödülü Prof. Dr. Murat Gül'e verildi. 'Edebiyat' ödülüne layık görülen, ancak eylül ayında hayatını kaybeden Nuri Pakdil'in ödülünü, öğrencisi yazar Necip Evlice aldı. Ağustosta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un 'Vefa' ödülü ise kızı Nilay Dursun'a verildi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törenin ardından MFÖ konserini dinledi. Mazhar Alanson, "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef saklayamadım. Taşınmalar, şu bu oldu. Hemen heme evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi. Erdoğan da "Yani bu ödül kaybolmayacak" diye karşılık verdi.

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