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Çarşaflı kadına metroda

Son haftalarda başörtülü kadınlara yönelik saldırılar birbirini izliyor. İstanbul’da sıkça yaşanmaya başlayan çirkin saldırılara yenisi eklendi. ve ’deki saldırıların ardından bu kez de metroda bölücülüğe hizmet eden saldırı oldu. Çarşaflı kadına “” diyerek hakaret eden saldırgan kadının “Polis çağırın” sözleri dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 21:16
Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

Kıyafetinden dolayı başörtülülere saldırarak aşağılamaya çalışan güruha bir yenisi de metroda eklendi.

Tartıştığı çarşaflı kadına "Kara fatma" diyerek hakaretler yağdıran büyük tepki topladı.

Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Ahlaksız ifadelerin yer aldığı görüntüler, cep telefonu ile kayda alındı. O görüntülerde, çarşaflı kadına saldıran bir başka kadının ağzından "Pooooooliiiiis, poliiiiis, poliiiis istiyorum. Bu kadın bana saldırdı" sözleri dökülüyor. Ancak kendisinin saldırdığı ve hakaret ederek aşağıladığını sandığı anlar görüntülerde kolayca görülebiliyor.

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Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı
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