Kıyafetinden dolayı başörtülülere saldırarak aşağılamaya çalışan güruha bir yenisi de metroda eklendi.

Tartıştığı çarşaflı kadına "Kara fatma" diyerek hakaretler yağdıran büyük tepki topladı.

Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Ahlaksız ifadelerin yer aldığı görüntüler, cep telefonu ile kayda alındı. O görüntülerde, çarşaflı kadına saldıran bir başka kadının ağzından "Pooooooliiiiis, poliiiiis, poliiiis istiyorum. Bu kadın bana saldırdı" sözleri dökülüyor. Ancak kendisinin saldırdığı ve hakaret ederek aşağıladığını sandığı anlar görüntülerde kolayca görülebiliyor.