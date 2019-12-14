Ortadoğu’nun karanlık ismi “kırmızı” listede! Başına 10 milyon TL ödül konuldu

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığınca "Terörden arananlar" listesi güncellendi. Güncellenen listede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütleri PKK,DHKP-C ve DEAŞ elebaşlarının yer aldığı "Kırmızı" kategoriye kritik bir isim eklendi. Ortadoğu'nun karanlık ismi Muhammed Dahlan, "Kırmızı" kategoriye konuldu. Ödül yönetmeliğindeki değişiklikle, üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilmesi sağlanmıştı. Dahlan'ın yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon TL ödül verilecek. Dahlan'ın, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle irtibatlı olduğu biliniyor. Filistin'in merhum lideri Yaser Arafat'ın zehirlenmesinde ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen Dahlan'ın FETÖ darbe girişiminde de aktif rol üstlendiği deşifre edilmişti. Güncellenen listeye 3'ü kırmızı, 3'ü turuncu, 2'si gri kategoriye olmak üzere 8 terörist daha eklendi.