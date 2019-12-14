Patrik Maşalyan: Biz kader birliği yaptık

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeErmenileri'nin 85'inci Patriği Sahak Maşalyan oldu. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 60 bin Ermeni vatandaşın yeni dini lideri Maşalyan, SABAH'a konuştu. ABD Senatosu'nun, 1915 Ermeni olaylarını 'Soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini değerlendiren Maşalyan özetle şunları söyledi:Bazı şeyler önemsenmemeli. Parlemantolardan sürekli bir şeyler geçiyor. Türkiye'deki Ermeniler olarak bizi üzen tarafı 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan acıların başka ülkelerin parlamentolarında stratejik, ekonomik, politik baskı unsuru olarak kullanılması. Ecdadımıza yöneltilmiş uygunsuz bir durum olarak görüyoruz.Biz isterdik ki bu topraklarda yaşanan sorun, bu topraklarda yaşayan insanlar tarafından konuşulsun. Taraflar konuşamadığı için üçüncü, dördüncü taraflara, okyanus ötelerine söz söylemek hakkı doğuyor. Keşke Ermenistan- Türkiye protokolleri hayata geçirilebilseydi, Viyana buluşmalaraı gerçekleşebilseydi, ortak tarih komisyonları kurulsaydı. Türkiye'yi sıkıştırmak için orataya konulan bir 'Ermeni tezi', kullanılmış duygusu yaratıyor. Bunun da çok ahlaki olduğunu düşünmüyorum.İşin siyasi bir boyutu var. Ben bir siyaset adamı değilim. Bunu yorumlamak siyasetçilere düşer. Biz Ermeni toplumu olarak Türkiye'ye entegre olmuş insanlarız. Kader birliği yaptık bu ülkeyle. Bu ülkenin bütün unsurlarıyla uyum içinde bir yaşam kurduk. Biz 100 yıl önce yaşananları hatırlayarak unuttuk. Unutarak hatırlıyoruz. Bu İstanbul Ermeni toplumunun bir seçimi. Biz bu ülkede yaşamayı seçtik. Türkiye Ermenileri'nin dışında gelişen politik olaylar ister istemez bizi de etkiliyor. Bu şeylerin Türkiye'de kışkırtılması nefret söylemini de artırıyor.