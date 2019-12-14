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SON DAKİKA: Tuzla'daki boş araziye konut değil istiyorlar! İmamoğlu'nun yeşil düşmanlığı...

İstanbul'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Tuzla'da yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerden tarafından alınan bir karara isyan etti. Tuzla Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı reddetti. Çevre sakinleri ise boş arazinin olarak düzenlenmesini istiyor ancak belediye, arazinin konut fonksiyonunun devam etmesini istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:48
SON DAKİKA: Tuzla'daki boş araziye konut değil yeşil alan istiyorlar! İmamoğlu'nun yeşil düşmanlığı...

Tuzla Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parselleri, Ak Parti'nin teklifi üzerine park alanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , İBB Meclisinin aldığı park kararını veto etti. Tuza Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çevre sakinleri ise bu arazinin mahallede kalan tek boş arazi olduğunu ifade ederek, deprem anında toplanabilecekleri ve ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri olarak düzenlenmesi istiyor. Karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.

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SON DAKİKA: Tuzla'daki boş araziye konut değil yeşil alan istiyorlar! İmamoğlu'nun yeşil düşmanlığı...
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