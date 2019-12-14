SON DAKİKA: Tuzla'daki boş araziye konut değil yeşil alan istiyorlar! İmamoğlu'nun yeşil düşmanlığı...

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parselleri, Ak Parti'nin teklifi üzerine park alanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinin aldığı park kararını veto etti. Tuza Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çevre sakinleri ise bu arazinin mahallede kalan tek boş arazi olduğunu ifade ederek, deprem anında toplanabilecekleri ve ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeşil alan olarak düzenlenmesi istiyor. Karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.