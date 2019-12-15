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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ABD ile ilgili önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında ABD ile ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan: "ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir." dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 22:23
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ABD ile ilgili önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın canlı yayında ABD ile ilgili verdiği mesajlardan satır başları:

"ELİMİZ BOŞ DURACAK DEĞİLİZ"

ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır."

"İŞ BAŞA DÜŞÜYOR"

Terör örgütü YPG-PYD'nin "Kürt" olarak ifade edilmesinin Kürtlere saygısızlık olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Amerika da Rusya da terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor." dedi.

PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ABD ile ilgili önemli mesajlar
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