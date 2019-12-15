Başkan Erdoğan’ın değindiği Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?

Başkan Erdoğan ATV, AHaber, A Para, ANews, A2 ve A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan canlı yayında İncirlik ve Kürecik üssü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden 'İncirlik ve Kürecik üssü nerede?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte Kürecik nerede? sorusunun yanıtı…

KÜRECİK NEREDE? İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSSÜ NEREDE?

Başkan Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik üssü ile ilgili açıklamaları;

"Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İnciklik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometre karelik ve 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olan bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak şey değildir. Ne gerekiyorsa mütekabiliyet esasına uygun olarak gerekli adımları atarız. Kaldı ki biz stratejik ortak değil miyiz? NATO'da beraber değil miyiz? Yapılanlar ne? Nasıl böyle bir şey olabilir stratejik ortaklıkta. Bunlar böyle devam ederse bizim de tabii vereceğimiz karşılık var."

KÜRECİK NEREDE?

Kürecik Radar Üssü (Kürecik Radar Station), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askerî tesistir. Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu ve bulunduğu üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken, Karahan gediğinin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır.

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?

İncirlik Hava Üssü (IATA: UAB, ICAO: LTAG), Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.