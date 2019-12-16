Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ ağı çözüldü

nün

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında örgüt ağı çözüldü. 60 ilde 270'i mahrem imam olmak üzere 3 bin civarında kripto tespit edildi. Şüphelilerin takipten kurtulmak için operasyonel hatlarla görüştükleri belirlendi. FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki kripto yapılanmasına ilişkin geçen hafta Ankara merkezli 8 ilde 204 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 158'i yakalanmıştı. Bakanlık ve MİT kordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daha önceki açıklamalarında FETÖ ile mücadeleye ilişkin işaret ettikleri soruşturmanın hayli kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, FETÖ'nün Emniyet, MİT, TSK ve Mülkiye'deki mahrem yapılanmasının ardından Adalet Bakanlığı'ndaki söz konusu yapılanmanın deşifresi için düğmeye basıldı. Müfettişlerin yürüttüğü idari soruşturma kapsamında örgütün bazı kripto isimleri deşifre edildi. İtirafçı olmak isteyen 8 kişi savcılığa yönlendirildi. İtirafçılar beyanlarında, örgütün başkaları adına alınmış operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurduklarını anlattı. Bunun üzerine MİT, söz konusu operasyonel hatlara yönelik teknik bir çalışma başlattı. Aylar süren çalışmanın ardından 906 operasyonel hat tespit edildi. Söz konusu hatların HTS kayıtlarından irtibatlı oldukları 270 mahrem imam da deşifre edildi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlar ile kendi aralarındaki hatlara ilişkin adres ve baz eşleştirmesi de yapıldı. Hatların örtüştüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında zabıt katibi ile infaz koruma memurları bakanlık dışında mahrem imam olarak görevlendirildiği tespit edilen 3 bin civarında isim tespit edildi.