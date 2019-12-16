Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, 'de () kabul etti

Başkan Erdoğan, ’na katılmak üzere bulunduğu ’nin kentinde () kabul etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 20:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 20:13
Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN