Google uygulamaları (APK) nasıl yüklenir? YouTube, Play Store, Gmail Android cihazlara nasıl kurulur?

Google'ın haksız rekabet dolayısıyla Rekabet Kurulundan para cezası alması ve konuyla ilgili olarak Google'ın yaptığı açıklama gündeme damga vurdu. Mountain View merkezli teknoloji devi, eğer uzlaşma olmazsa, Türkiye'de çıkacak yeni Android cihazlarda Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps gibi kullanılan uygulamaların olmayacağını belirtti.

Uygulamalar, Google Play Store ile telefonlara indiriliyor ve kuruluyor. Ancak Play Store olmazsa da, APK (Android Application Package) dosyasıyla da uygulamaları yükleme imkanı var.

GOOGLE UYGULAMALARI ANDROID CİHAZLARA NASIL YÜKLENİR?

En başta güvenilir bir kaynaktan Play Store'un APK dosyasını indirmek gerekiyor. Play Store uygulaması, APK olarak yüklendikten sonra, diğer uygulamalar mağaza üstünden telefona indirilip, yüklenebilir. Eğer Google Play Store'dan uygulamalar inmiyorsa ve sorun oluyorsa, aynı Play Store gibi diğer uygulamaların da APK'ları bulunuyor. Güvenilir bir kaynaktan bu APK'lar indirilip, Android cihaza yüklenebilir.

REKABET KURUMU 93 MİLYON LİRA CEZA KESMİŞTİ

Rekabet Kurulu'nca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırılmıştı.

Eylül 2018'de de, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma Google aleyhine sonuçlanmış ve şirkete 93 milyon lira idari para cezası verilmişti.

GOOGLE'A AB CEZALARI

AB, Mart 2019'da, Google'a internet reklamlarında piyasa hakimiyetini kötüye kullanmaktan 1 milyar 490 milyon avro para cezası vermişti.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, yaptığı açıklamada, "Google, online arama servisindeki reklamlarda piyasadaki hakimiyetini pekiştirmiş ve üçüncü taraf web sitelerine rekabetçi olmayan sözleşme kısıtlamaları getirerek rekabetten kendini korumuştur." ifadesini kullanmıştı.

Google'a daha önce de AB tarafından Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 4 milyar 340 milyon avro ceza verilmişti.

Google, ayrıca internet alışveriş sitelerindeki hakimiyetini kötüye kullanmaktan da 2017 yılında 2 milyar 420 milyon avroluk ceza almıştı.