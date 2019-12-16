Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kayak merkezindeki yangın ilçe merkezinden görüldü

Kayak merkezindeki ilçe merkezinden görüldü

'ın İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:24
Kayak merkezindeki yangın ilçe merkezinden görüldü

Bugün akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde bulunan 5 yıldızlı Ekinata Grand Toprak Hotel'in üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oteldekiler kısa sürede sorunsuz olarak tahliye edilirken, ihbar üzerine başta Sarıkamış ilçesi olmak üzere Selim ve Kars merkezinden itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edldi. Kontrol altına alınan yangın, kayak merkezinde korku dolu anlara neden oldu. Yangında çıkan dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.

Can kaybının ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayak merkezindeki yangın ilçe merkezinden görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN