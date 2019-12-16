Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı N.G.B. yakalandı! Necip Hablemitoğlu kimdir, nasıl ve ne zaman öldü?

Ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre, terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna'da yakalandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK'dan ihraç edilen N.G.B'nin, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Durum böyle olunca, o dönem hakında fikir edinmek isteyen vatandaşlar da 'Necip Hablemitoğlu kimdir, nasıl ve ne zaman öldü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Haberimizden, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını da hazırlayan ünlü akademisyenin hayatı ve uğradığı karanlık suikast hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Necip Hablemitoğlu, 28 Kasım 1954 yılında Ankara'da doğmuştur.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı'nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayata gözlerini kapadı. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alınmıştır.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDA KİLİT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK'dan ihraç edilen N.G.B'nin, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz'da gözaltına aldığı N.G.B.'nin iadesi için mahkeme süreci devam ediyor.

Şüpheli N.G.B. hakkında Ukrayna'da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemeden ev hapsi kararı verildi. N.G.B'nin Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın en üst seviyede devrede olduğu öğrenildi. Hablemitoğlu'nun suikast şüphelisinin Ukrayna'dan iade edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan cinayetin tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor.