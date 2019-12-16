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, 'yi överken yine rezil oldu!

’liler, İsviçre Montrö’de çekilen videoyu Ankara-Gölbaşı diye internette pazarladı! Görüntüleri gerçek sanan üzerine atladı.

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:52
Pelin Batu, CHP'yi överken yine rezil oldu!

İsviçre'nin Montrö kentindeki yılbaşı hazırlıkları "İşte Ankara- Gölbaşı" diye tanıtıldı. CHP'liler Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı..

MONTRÖ, GÖLBAŞI DİYE PAYLAŞILDI

İsviçre'nin önemli kentlerinden Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerinde Noel Baba kızağıyla çelik halatlar üzerinden yolculuk yapıyor. Bir Twitter kullanıcısı bu görüntüleri "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştı.

Diplomat kızı Pelin Batu da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı..

BATU'DAN MANSUR YAVAŞ'A ÖVGÜLER

Emekli Büyükelçi İnal Butu'nun kızı Pelin Batu da bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.

Yurt dışında da yaşayan Batu bir başka kullanıcının "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.

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Pelin Batu, CHP'yi överken yine rezil oldu!
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