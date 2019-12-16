Savunma sanayisi için MKEK Lisesi kurulacak

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MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, savunma sanayisinin eleman ihtiyacı için MKEK Lisesi kurulacağını kaydetti. Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu dosyasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu da bildirdi. TBMM Genel Kurulu'ndan bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Selçuk, özetle şunları kaydetti:Bütçemiz, 2020 yılında 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak öngörülmüştür. Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2'sini oluşturmaktadır.Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyamızı Cumhurbaşkanlığına sunduk.Çocuklarımızın güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı geçirmelerini, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla 752 okulumuz Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilmiştir.Bugüne kadar 432 bin 288 adet etkileşimli tahta okullarımıza kurulmuştur. Yaklaşık 700 okul için, 11 bin adet etkileşimli tahtanın sözleşmesi yapılmış olup 2019 sonuna kadar ilgili okullara kurulumu yapılacaktır.Savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.Üniversite sayımız 129'u devlet, 73'ü vakıf olmak üzere 202'ye ulaşmıştır. Yükseköğretimde ihtisaslaşma 'bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler' ve 'araştırma üniversiteleri' olmak üzere iki koldan yürütülmektedir.