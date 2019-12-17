30 işçi istifa ettirildi 5 bin işçi kovuldu

BUGÜN NELER OLDU

HAK-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalardan 31 Mart'tan bugüne kadar başta İstanbul, Adana olmak üzere 30 bin 8 işçi baskı ve tehdit ve yıldırma politikalarıyla istifa ettirildi. İşten çıkartılanların sayısı ise 4 bin 811'e ulaştı. Sadece Antalya'da 200 civarında çalışana 'sürgün' yoluyla mobbing yapıldı. 6 aylık hamile Mühübe Keskin'in CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından yine CHP'li belediye tarafından yönetilen Sinop'a sürgün edildi. Ankara Büyükşehir'de işten çıkarılan 88 işçi ise belediye önünde tepkilerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan yüzlerce işçinin Saraçhanedeki eylemi ise 113'üncü gününe girdi.