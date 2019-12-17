CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş!

CHP ile İzmir iş ve siyaset dünyası dün şok bir gelişmeyle sarsıldı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen mali müşavir ve yatırım uzmanı Burak Oğuz'un telefonundan terör örgütü FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında yer alan kişilerle defalarca görüşmeler yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı, Başkan Burak Oğuz'u ifade vermek üzere adliyeye çağırdı. Savcı ifadesini aldığı Oğuz'un tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.





İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ



Oğuz, mahkeme önünde beklerken avukat olan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de adliyeye geldi. Bu arada ünlü avukat Umut Köroğlu da adliyede Oğuz'un yanındaydı. Yeniasır'ın haberine göre adliye koridorunda bekledikleri sırada, Oğuz'un telefonla görüştüğü bir kişiye telefonundan üst düzey FETÖ'cülerle görüşmeler yapıldığının tespit edildiğini anlatarak, bunu kimseye söylememesini tembihlediği duyuldu..

YÜCEL BİLGİ VERDİ



Bu arada CHP İl Başkanı Deniz Yücel de telefonda 'Başkanım' diye hitap ettiği bir kişiye bilgi verdi. Yücel, görüşmede Oğuz'un telefonundan FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında yer alan kişilerle telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini anlattığı duyuldu. Yücel'in görüşme içeriğinin olmadığını sadece arama kayıtlarının yer aldığını anlattığı işitildi. Bu arada Yücel'in Burak Oğuz'a "Sözkonusu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Benim telefonumla çalışanlarım görüşme yapmış olabilir" şeklinde ifade vermesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.



CEZAEVİNE KONULDU



Yaklaşık 2 saat adliye koridorunda Yücel ve 2 avukatıyla bekleyen Oğuz, daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Saat 20.00 sıralarında hakim karşısına çıkan Oğuz, yaklaşık 3 saat süren duruşma sonunda FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak Buca Kırıklar Cezaevi'ne gönderildi.







"ALO BEN CEZAEVİNE GÖNDERİLİYORUM"



Tutuklama kararının verildiği duruşmanın ardından telefonla yakınlarını arayan Burak Oğuz, tutuklandığını haber verdi.



SOHBET HOCALIĞI YAPMIŞ



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in avukatlığını üstlendiği Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı. Oğuz'un örgütte sohbet hocalığı yaptığı belirtildi.







DURUŞMAYI BEKLEDİ



Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz, hakim karşısına çıkmadan önce mahkeme kapısında yaklaşık 2 saat bekledi. Duruşma sonunda tutuklama kararı çıktı..

CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

KAYNAK: YENİASIR