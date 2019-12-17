CHP’li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ üyeliğinden tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaklaşık 9 ay önce CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek üzere dün savcılığa çağrıldı. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz'un örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmakla suçlandığı öğrenildi.FETÖ'nün mahrem imamlarıyla yaptığı görüşmelerin teknik takibe takıldığı belirtilen Oğuz hakkında bir tanığın da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaklaşık bir ay önce ifade verdiği öğrenildi.CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, çağrı üzerine dün gittiği savcılıkta hakkındaki soruşturmayla ilgili ifade verdi. Oğuz, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Yaşanan bu şok gelişmenin ardından Urla Belediyesi'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan İbrahim Burak Oğuz, 2008'de girdiği CHP'den milletvekili aday adayı da olmuştu. Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.