FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 9 ayda 4 danışman eskitti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı olarak 9 ay önce seçilen İbrahim Burak Oğuz önceki gün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermeye çağrıldı. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olan Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Yaşanan bu gelişme İzmir'de büyük bir şok etkisi yarattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren tanıklar Başkan Oğuz'un Buca'da sohbet imamlığı yaptığı ve Yamanlar Koleji'ndeki sohbetler katıldığını iddia etti.

CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

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Ayrıca aynı tanıklar Başkan Oğuz'un FETÖ ile bağlantılı mali müşavirlerin sohbet toplantılarına katıldığını, örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini yürüttüğünü öne sürdü. Örgütün üst düzeyde firari olan bir mahrem imamıyla 5 kez telefon görüşmesi yapan Başkan Oğuz ifadesinde, "Urla Belediye Başkanı olarak seçilmeden önce mali müşavirlik yapıyordum. Telefonumda 9 bin kişi kayıtlı. Mahrem imam olduğu söylenen kişilerle işim nedeniyle görüşmüş olabilirim. Hatırlamıyorum. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum. İşim gereği telefonumda binlerce kişi kayıtlı" dedi. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarında Oğuz'un mahrem imamla 5 kez görüşme yaptığı yer aldı. Güney Afrika gezisine belediye başkanları ve yerel yöneticilerle birlikte katıldığını anlatan Başkan Oğuz, "Afrika gezisine özellikle ben gitmedim. Belediye başkanları ve yerel yöneticilerle birlikte katıldım" diye kendini savundu. FETÖ'nün çok sayıda okulunun bulunduğu Rusya'ya bağlı Başkurdistan özerk bölgesine Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için gittiğini anlatan Oğuz, "Ziyaretimde örgütün okullarına ziyarette bulunmadım. Sadece iş gezisi için gittim" dedi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Başkan Oğuz'a 12 yıldır küs olduğu ziraat mühendisi ve aynı zamanda Urla'da bir restoran işleten babası Ahmet Oğuz ile görüşüp görüşmediği soruldu. Ayrıca baba Ahmet Oğuz'un 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" şeklindeki iddiaları soruldu. 1991 yılında kardeşini kaybettikten sonra annesi ve babasının arasının açıldığını söyleyen Oğuz, "Daha sonra annem ve babam arasındaki sorunu hallettik ve barıştılar. Bu nedenle babamla küsmüştüm. Başka bir sebep yok" diye yanıt verdi. Telefonla ulaştığımız baba Ahmet Oğuz, "Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmedim. İzmir kent merkezine bile gidemiyorum. Ankara'ya da gitmedim. Oğlumu ihbar ettiğim bilgisi de doğru değil" dedi.Oğuz'un Bylock hattı olmadığı öğrenilirken, gazeteci Mutlu Tuncer'in sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımların ihbar kabul edildiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Paylaşımlarında Başkan Oğuz'un FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazan Mutlu Tuncer'in ifadesine başvurulduğu ve soruşturmanın bundan sonra genişletildiği öğrenildi. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edilerek ifadesi alınan Mutlu Tuncer'in Oğuz'un FETÖ/PDY ile bağlantısına dair yaptığı paylaşımları soruldu. Başkan Oğuz'un avukatı Umut Köroğlu'nun karar itiraz edeceği öğrenildi.Başkan Oğuz 9 aylık başkanlık görevi süresince 4 basın danışmanı eskitti. Seçim sürecinde gazeteci Mutlu Tuncer ve ekibiyle çalışan Burak Oğuz, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Tuncer ile ters düştü. Mutlu Tuncer, seçim zamanında Oğuz'a ekibiyle birlikte verdiği desteğin 120 bin lira tuttuğunu belirten fatura çıkardı. Tuncer'le arası bozulan ve konu adliyeye kadar taşınan olay daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da devreye girmesi sonucu tatlıya bağlandı. Burak Oğuz, bir süre danışman olarak eski Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın danışmanı Macit Sefiloğlu ile çalıştı. Başka birime gönderilen Sefiloğlu, önce izne çıktı, ardından da görevini bıraktı. Burak Oğuz, daha sonra ekonomi muhabiri Murat Ervin'i basın danışmanlığına getirdi. Ervin ile yaklaşık 3.5 ay çalıştı. Murat Ervin, Başkan Oğuz ile bazı konularda anlaşamayınca istifa etti. Başkan Oğuz, ardından bu kez belediye basın bürosunda 20 yıla yakındır fotoğraf ve kamera çeken Murat Erbey'i basın sorumlusu yaptı. Burak Oğuz, uzun zamandır birlikte çalıştığı Murat Erbey'i geçtiğimiz günlerde, özel mülkiyette olmasına rağmen, belediyeye mal edilmeye çalışılan ''Renkli Atatürk'' heykeli haberleri sonrası görevinden aldı. Erbey'i temizlik işlerine gönderdi. Murat Erbey'de bunun üzerine izne çıktı.