İbrahim Burak Oğuz kimdir? CHP İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte ayrıntılar

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, edinilen son dakika FETÖ'den tutuklandı. Gelen haberin ardından vatandaşlar FETÖ'den tutuklanan CHP İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla konuya ilişkin detaylı bilgiler almaya çalışıyor. Durum böyle olunca arama motorlarında İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, CHP İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm bilgiler...

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NEDEN TUTUKLANDI?

Son dakika haberine göre FETÖ'den tutuklanan CHP İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;