İmamoğlu erken havlu attı! "Tam bir ömür törpüsü"

İBB, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"

Göreve gelmeden önce İstanbul'un ulaşım problemini çözeceği vaadinde bulunan İmamoğlu, çabuk pes etti. İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.