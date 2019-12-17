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İmamoğlu erken havlu attı! "Tam bir ömür törpüsü"

 Büyükşehir Belediye () Başkanı  göreve geldiğinden beri İstanbul'da sorunları gözle görülür oranda arttı. Seçim öncesi İstanbul'un trafik problemini çözeceği vaadinde bulunan İmamoğlu ise ulaşımı iyileştirme konusunda erken havlu attı. İmamoğlu, "İstanbul’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” dedi

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:17
İmamoğlu erken havlu attı! Tam bir ömür törpüsü

İBB, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"

Göreve gelmeden önce İstanbul'un ulaşım problemini çözeceği vaadinde bulunan İmamoğlu, çabuk pes etti. İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.

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İmamoğlu erken havlu attı! "Tam bir ömür törpüsü"
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