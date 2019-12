CHP, FETÖ imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'nu ziyarete ilişkin haberi sildi!

ABD İMAMI FARUK TABAN VE YÖNETİCİLERİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU CHP GENEL MERKEZİ'NDE ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etti. Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, http://arsiv.chp.org.tr/?p=58880 adlı linkte yer alıyordu. Söz konusu linke tıklandığında ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin haberin silindiği açıkça görülüyor.





CHP GENEL MERKEZİ'NİN SİLDİĞİ O HABER

CHP Genel Merkezi tarafından 26 Ocak 2012 tarihinde paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer alıyordu:

"Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında yapılan görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.

TÜRK/ABD derneklerinin oluşturduğu Türk Amerikan Birliği heyetinde, Faruk Taban, (President, Turkic American Alliance), Furkan Kosar, (President, Council of Turkic American Associations), Özkur Yıldız, (President, West America Turkic Council), Cemil Teber, ( Vice Chairman, Turqouise Council of Americans and Eurasians), Bilal Ekşili, (Director, Turkish American Federation of Midwest) ve Fatih Beyhan, (Director, Turkic American Federation of Southeast) yer aldı. Görüşmede, güncel gelişmeler değerlendirildi"

FETÖ'NÜN ABD İMAMI VE YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ İNTERNET SİTELERİNDE YER ALDI

ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer aldı. Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi, söz konusu ziyareti şöyle haberleştirdi:

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglu-turk-amerikan-birligini-kabul-etti-1494183

TABAN'IN BİRLİĞİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERDİ

"Kılıçdaroğlu Türk Amerikan Birliği'ni kabul etti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı ve yöneticilerini genel merkezde kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden verilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun makamında yapılan görüşmeye, Türk ve ABD derneklerinin oluşturduğu TAA Başkan Faruk Taban ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan heyetin, bugün de nezaket ziyareti kapsamında CHP Lideriyle görüştüğü öğrenildi. Ziyarette, TAA Başkanı Taban'ın birliğin faaliyetlerine ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği belirtildi. Taban'ın CHP'nin Türk siyasi tarihindeki önemine işaret ederken, Türkiye'deki bütün bu önemli aktörlerle temas içinde olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

MİT KUMPASINDAN 9 GÜN ÖNCE FETÖ'NÜN ABD İMAMI FARUK TABAN'LA GÖRÜŞTÜ

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaretinde 9 gün sonra (7 Şubat 2012) FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ DE FETÖ'NÜN ABD İMAMI FARUK TABAN'LA GÖRÜŞTÜ

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Habertürk Televizyonu'na Amerika'da açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Uzun süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları buraya gelmemişler. Buradan özel davet geldi. O davet üzerine buraya geldik arkadaşlarımla beraber. Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca üç düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi.

Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Türk Amerikan Birliği temsilcileriyle birliğin ofisinde görüştü. Kahvaltıda yapılan görüşmeye Kılıçdaroğlu'na Amerika Birleşik Devletleri'nde ziyaret eden diğer partililer de katıldı. Türk Amerikan Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi heyetine, Amerika'daki faaliyetlerini anlattı. Kılıçdaroğlu ise farklı sosyal kesimleri kucaklama girişimden söz etti. Birlik yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti.

"ÇOK MEMNUN OLDUK. ÇÜNKÜ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI BÜTÜN AYRINTILARIYLA ANLATTILAR"

Kılıçdaroğlu, Türkî Amerikan Birliği'nin (TAA) kahvaltı programına katılmasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Oradan da bir davet geldi. Bir sabah kahvaltısı vermek istediler. Biz de gittik. Basına ve medyaya kapalıydı açık olmasını çok isterdik. Çünkü yaptıkları çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Çok memnun olduk. Bir kahvaltı yaptık. Bir sözcük dahi Gülen sözcüğü bile kullanılmadı. Kullanılsaydı ne oldurdu, hiçbir şey olmazdı" dedi.

17 Aralık 2013: FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurt dışına kaçan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve Celal Kara aralarında iş adamları Rıza Zarrab, Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, bakan çocukları ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

25 Aralık 2013: FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün militan savcısı Muammer Akkaş Türkiye'nin önde gelen iş adamları hakkında yasa dışı ses kayıtları ve teknik takip tutanakları üzerinden gözaltı kararı verdi. FETÖ'nün polis amirleri ve savcıları tarafından yapılan hukuksuz işlemler dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından durduruldu ve Muammer Akkaş açığa alındı.