CHP’li Urla Belediye Başkanı 182 FETÖ’cü ile görüştü

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İzmir'inUrla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ'den tutuklanmasının yankıları sürüyor. Oğuz'un FETÖ'nün kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'ne üye olduğu, Bank Asya'da da hesabının bulunduğu belirlendi. Örgüt üyesi itirafçı L.U. Oğuz'un Buca'da ve Yamanlar Koleji'nde sohbet imamlığı yaptığını belirtti. İtirafçılar ayrıca, Oğuz'un FETÖ ile bağlantılı mali müşavirlerin sohbet toplantılarına katıldığını, örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini yürüttüğünü öne sürdü. Örgütün üst düzeyde firari olan bir mahrem imamıyla 2017'den sonra 5 kez telefon görüştüğü belirlenen Oğuz'un, Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde genel müdür pozisyonunda olan "Faruk" kod adlı F.D., "Metin" kod adlı H.Ç. ve Mülki İdari Amirleri yapılanması içinde yer alan "Fevzi" kod adlı M.A., Emniyet mahrem imam yapılanmasında yer alan "Orhan" kod adlı O.M ile defalarca görüştüğü de tespit edildi. Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda olan "Muhammet" kod adlı L.U. ve diğer FETÖ'cülere kendi adına aldığı GSM hatlarını verdiği de belirlenen Oğuz'un, haklarında adli işlem yapılan 182 FETÖ'cü ile görüştüğü belgelendi. İddiaları reddeden Oğuz, Bank Asya'daki hesabını iş için kullandığını, İzmir Genç İş Adamları Derneği'ne üye olan ve haklarında FETÖ'den adli işlem yapılan ortaklarıyla Yenbu isimli şirketi kurduklarını kabul etti. Afrika'ya merakı ve ticari amaçla gittiğini belirten Oğuz, L.U.'yu tanıdığını ve SGK, KOSGEB, TKDK teşviklerinde uzman olduğu için destek almak için telefonunu verdiğini belirtti. L.U. ile Oğuz arasında 43 kez karşılıklı HTS kaydı, 19 kez baz birlikteliği bulunduğu belirtildi. Oğuz ifadesinde, "Başkan seçilmeden önce mali müşavirlik yapıyordum. Telefonumda 9 bin kişi kayıtlı. Mahrem imam olduğu söylenen kişilerle işim nedeniyle görüşmüş olabilirim. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum" dedi.İbrahım Burak Oğuz'un, başkan adaylığı için eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in referans olduğu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın talimatıyla aday yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Oğuz tutuklanması dün toplanan CHP MYK'ta görüşüldü.SABAH