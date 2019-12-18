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'dan 'li 'e zor soru!

Baykar Teknik Müdürü , kendisini hedef 'li 'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, “Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 17:54
Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel'e zor soru!

Türkiye'de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bayraktar, "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

HALUK BAYRAKTAR: YILDIRAMAZSINIZ!

Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter hesabı üzerinden Özgür Özel'e sert tepki gösterdi

Haluk Bayraktar paylaşımında, "Normal şartlarda havacılıkta uçabilmek için aerodinamik sürtünme kuvvetini yenmeniz gerekir. Ama Türkiye'de uçabilmek için önce bu mandacı zihniyeti yenmeniz gerekiyor. Biz bu zihniyetle mücadele ede ede bu noktaya geldik. Yıldıramazsınız!" dedi.

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Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel'e zor soru!
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