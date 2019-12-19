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'li 'tan canlı yayında skandal sözler! Teröristleri tedavi etmek suç değilmiş

'li , partisinin ile ilişkisini gözler önüne seren skandal ifadelerde bulundu. Habertürk'te bir canlı yayın programına katılan Yarkadaş, PKK'lı teröristleri tedavi ettiği ortaya çıkan 'yı savunarak, "Teröristi tedavi etmek, terör suçu değildir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 18:42
CHP'li Barış Yarkadaş'tan canlı yayında skandal sözler! Teröristleri tedavi etmek suç değilmiş

CHP'li Barış Yarkadaş ve hukukçu Fatih Atalay arasında tartışma yaşandı. Bir TV kanalında karşı karşıya gelen iki isim, CHP'li belediyelere kayyım atanması hakkında görüşlerini paylaştı.

CHP'li Barış Yarkadaş'tan skandal Selçuk Mızraklı savunması: "Teröristi tedavi etmek terör suçu değildir"

Yarkadaş'ın HDP'li Selçuk Mızraklı üzerinden örnek vermesine tepki gösteren Atalay, "PKK'lı terörist leşlerinin isimlerini Diyarbakır'da sokaklara verdi. PKK'lı olduğu için işten çıkarılanları işe aldı. Şehit, gazi yakınlarına mobbing uyguladı. Yaralı bir PKK'lıyı kayıt dışı tedavi etti. Bir CHP'li olarak bunu nasıl savunuyorsunuz." dedi.

TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMEK TERÖR SUÇU DEĞİLDİR
Bunun üzerinde Barış Yarkadaş, "Birini tedavi etmek suç mudur?" diye sordu. Atalay ise, "Birini tedavi etmek değil, kaydını yapmamak suçtur" ifadesini kullandı.

Atalay'ın sözlerinin ardından Yarkadaş, inanması güç ifadeler kullanarak Mızraklı'yı savundu. Yarkadaş, "Birini tedavi edip polise bildirmemek görevi ihmal suçudur, teröre yardım suçu değildir." diye konuştu.

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CHP'li Barış Yarkadaş'tan canlı yayında skandal sözler! Teröristleri tedavi etmek suç değilmiş
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