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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu 'da, ile bir araya geldi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:06
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Malezya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
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