FETÖ’den tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Oğuz'un yerine İzmir Valiliği tarafından Urla Kaymakamı Önder Can, Başkanvekili olarak görevlendirildi. Can, "Ülkemiz adına hayırlısı olsun" dedi. Dana önce 5 danışmanının yanı sıra bazı miletvekilerinin de FETÖ bağlantısı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den tutuklanan Oğuz'a sahip çıktı. Oğuz'un tutuklanmasının ardından CHP yönetimi hukukçularını görevlendirerek süreci yakın takibe aldı. Kılıçdaroğlu ise katıldığı bir televizyon programında Oğuz'un FETÖ'cü olarak suçlanması ve tutuklanmasıyla ilgili soruya "Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz savcılığın daveti üzerine avukatı ile ifade vermeye çıkıyor. Mahkeme tutukluyor. Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var hakkında. Dosyada gizlilik kararı var " yanıtını verdi. Konuşmasında yine demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu "Belediye başkanımız tutuklandı diye biz geri adım atacağız diye bir şey yok. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun bedeli olabilir. Belediye başkanımız, PM üyemiz, milletvekilimiz hapse atılabilir. Bütün bunların hepsini yaşadık biz zaten" diye konuştu.Oğuz'un tuklanmasında, 5'i mahrem imam olmak üzere, 182 kez örgüt üyeleriyle görüşmesi en önemli etken oldu. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan temin edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, Oğuz'un kendi adına kayıtlı cep telefonundan, Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Müdür Yardımcısı pozisyonunda olan "Muhammet" kod adlı Lokman Uçan ile 23 Eylül 2017 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında 43 kez görüştüğü belirlendi. Ayrıca Uçan ile Oğuz'un telefon numaralarının 2017 ile 2018 tarihleri arasında 19 kez ortak baz bilgisi olduğu ortaya çıktı. Firari mahrem imam, "Faruk" kod adlı Feyzullah Demirci ile 5 kez, örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren "Metin ve Fevzi" kod adlı Hakan Çiçek ile 10 kez, "Orhan" kod adlı mahrem imam Olcay Maleker ile 5 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile de bir kez görüştüğü belirlendi.FETÖ'YE bağlantılı İzmir Genç İş Adamları Derneği ve İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneğine de üye olan İbrahim Burak Oğuz ile ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Melih Çamkıran, "Kemeraltı'ndaki yapılanmada bulunuyordu. Buca'da sohbet imamlığı da yaptı. Yamanlar Koleji'ndeki sohbetlere düzenli gelirdi. Bize FETÖ lideri Fetullah Gülen'in odası gösterilmişti" dedi. İtirafçı Mali Müşavir Yılmaz Serdaroğlu ise "Burak Oğuz FETÖ mensubu. Mali müşavirlerin, örgüt şirketlerinin muhasebe işlerini takip ederdi. Cevdet Özen isimli imama bağlıydık" dedi.MUŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmalarında, HDP'li Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu, Erentepe Beldesi Belediye Başkanı Dilaver Kesik ve Varto ilçesi Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine dayanarak 3 başkanı görevlerinden uzaklaştırılrdı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık ve Erentepe belediyelerine başkan vekili, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı da Varto Belediyesi'ne başkan vekili atandı. Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik adli kontrolle serbest bırakıldı.