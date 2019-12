Fetullah imzalı saat takan Beytullah’a 8 yıl 9 ay hapis! FETÖ’nün mahrem imamı çıktı

FETÖ'nün mahrem imamlığını yaparken Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Abdullah kod adlı Beytullah Demir Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. By Lock kullanıcısı olan Demir'in telefon incelemesinde, kullanıcı adını kod ismi olan Abdullah0221, şifresinin de B.demir02 olduğu, sanığa By Lock içeriklerinde Nickname verilerek "Abdullah üniversite", "Abdullah abi2121" olarak söz edildiği belirlendi. Sanığın örgüte ait Dicle Kolejinde Fizik öğretmenliği yaptığı aynı zamanda Dicle Üniversitesinden sorumlu imam olduğu belirtildi. Tanık Hacı Bayram Öz ifadesinde, "Gündem toplantılarından birini yaparken Beytullah Demir bize yeni bir program geldiğini, daha güvenilir olduğu için bundan böyle bunu kullanacağımızı söyleyerek programın ismini vermeden telefonlarımıza By Lock'u yükledi ve 'Bundan sonra her şeyi buradan konuşacağız' dedi. Duaların bile bu programdan atılmasını istedi" dedi.

O SAATİ TAKANLARIN EKSTRA SORUMLULUĞU VAR

Tanık Vasıf Taş ise, "Dicle Kolejinde çalışırken Fetullah Gülen imzalı saat taşıyan Abdullah ismiyle bildiğimiz Beytullah Demir'in yanına sıklıkla Dicle Üniversitesinden öğrenciler gelir, giderdi. Üniversite öğrencilerinden sorumludur. Zaten kolunda Fetullah Gülen imzası taşıyan saatle okulda dolaşmasından ekstra bir sorumluluğu olduğunu biliyordum" dedi. 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bank Asya'daki hesabında yüklü miktarda para artımı yaptığı hesap özetinden çıkarılan Beytullah Demir'in SGK hizmet dökümlerinin incelenmesinde ise terör örgütüne ait olan ve KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında sigortalı göründüğü tespit edildi.

BENDEN ALDIĞI TALİMATLARI UYGULARDI

Tanık Hasan Doğrukartal ise, "Ben FETÖ'nün eğitim danışmanı olarak FETÖ tarafından Diyarbakır'a görevlendirildim. Beytullah ise üniversitelerden sorumluydu. Bana bağlı çalışıyordu. Benim organize ettiğim toplantılara katılırdı. Benden aldığı talimatları uygulardı. Toplantılarda sohbetler kaç kişiyle yapılacak gibi konular konuşulurdu. Örgütün talimatıyla, aynı pozisyonda Gaziantep'e gitti. 15 Temmuz'dan sonra yapılanma dağılınca Şanlıurfa'da Özel okulda öğretmenlik yapıyordu. İkimizde By Lock kullanıyorduk. Beytullah rehberimde ekli kişidir. Kod adı Abdullah'tır" diyerek sanığı teşhis etti.

SAVUNMASINA KARGALAR BİLE GÜLER

Son sözü sorulan sanık, Bank Asya'daki hesabından çıkan yüklü miktarda parayı "Faizle muhatap olmamak için buraya yatırdım. Ağabeyim çiftçilikle uğraştığı için bana vermişti. Eşimde FETÖ'den tutukludur. Tahliyemi istiyorum. Çocuklarımız mağdur oluyor" dedi.

TOPLUM NEZDİNDE DİNİ, KAMU OTORİTESİNDE HUKUKİ ZEMİN

Mahkeme, sanığın FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilecek eğitim seviyesinde olduğunu, bu hususun 15 Temmuz darbe girişimiyle alenileştiğini belirtti. FETÖ'nün MİT tırlarının durdurulmasında silahlı güçlerini kullandığını, bu yapıya dâhil olan Beytullah Demir'in ise örgütün polis ve asker gücünü bildiğinin altını çizerek sanığın buna rağmen FETÖ içerisinde yer almayı sürdürdüğü için cezasında 1/2 oranında artırım yapılması gerektiğine işaret etti. 15 Temmuz darbe girişimine kadar meşruiyetini toplum nezdinde dini zemini, kamu otoritesi nezdinde ise hukuki zemini istismar ederek sağlayan FETÖ'nün örgütsel gizlilik ve kripto yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten mahkeme, sanık Beytullah'ın da bu gizliliğe azami derecede riayet ederek kullandığı telefon hatlarında gizli haberleşme programlarının tespit edildiği vurgulandı. Sanığın inkâra yönelik savunmalarının işlediği suçlardan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilemeyeceğine dikkat çekti.

Mahkeme, silahlı terör örgütüne üye olmak için kişinin silah kullanmasının gerekmediğini, örgütün silahlı örgüt olduğunu bilmesinin yeterli olduğunu ifade etti. Mahkeme sanığı bu nedenle 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.