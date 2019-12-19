Firari 3 eski hâkim ve savcı hakkında kırmızı bülten kararı verildi

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'NÜN "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanıklardan firari eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına da karar verdi. ANKARA