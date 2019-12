Son dakika: Google 502 server hatası! Google çöktü mü, Google ve Youtube 502 that's an error hatası nedir? İşte çözümü...

Gelen son dakika haberine göre başta ülkemiz Türkiye olmak üzere bu bölgede ve dünyada bazı ülkelerde Google girilmiyor. Google arama sayfası, Youtube, Gmail gibi kritik Google hizmetlerinde yaşanan sorun tüm Türkiye'de merak konusu oldu. En çok araştırılan soruların başında "Google çöktü mü?" sorusu yer alıyor. Google arama yapıldığında kullanıcıların karşısına şu uyarı çıktı: "The server encountered a temporary error and could not complete your request hatası". 502 hatalı Ağ Geçidi hatası, Internet'teki bir sunucunun başka bir sunucudan geçersiz bir yanıt aldığı anlamına gelen bir HTTP durum kodudur.

502 HATASI NEDİR?

502 kötü Ağ Geçidi hataları, herhangi bir tarayıcıda, herhangi bir işletim sisteminde ve herhangi bir cihazda görebileceğiniz anlamına gelen belirli internet bağlantınızdan tamamen bağımsızdır.

YOUTUBE AÇILMIYOR! GOOGLE GMAiL VE YOUTUBE'DA 502 SERVER ERROR HATASI SEBEBİ?

Youtube, Gmail, Play Store gibi öncü Google Hizmetlerine girerken bu uyarı ile karşılaşıyorsanız ve "Google çöktü mü" sorusunun yanıtını araştırıyorsanız panik yapmayın! Çünkü sorun sizde değil bizzat Google'ın kendisinde. İşte yaşanan sorun ile ilgili detaylar...