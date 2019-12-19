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Son dakika: 502 server hatası! Google çöktü mü, Google ve Youtube 502 that's an error hatası nedir? İşte çözümü...

servislerine başta ve bölge ülkeler olmak üzere birçok ülkede erişim sorunu yaşanıyor. Google arama sayfası, Youtube, Gmail gibi Google hizmetlerine erişemeyen vatandaşlar "Google çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gelen son dakika haberinin detaylarına göre şu ana kadar 55'in üzerinde erişim sorunu rapor edildi. Gürcistan, , , Yunasitan ve ülkemizde Google servisleri çöktü! En sık karşılaşılan sorun ise The server encountered a temporary error and could not complete your request hatası. Bu hatanın anlamı ise sunucunun geçici bir hata ile karşılaşması ve arama isteğini gerçekleştirememesi. İşte 19 Aralık 2019 Perşembe günü yaşanan son dakika haberine ilişkin detaylar ve Google çöktü mü sorusunun yanıtı ve 502 hatası...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:06
Son dakika: Google 502 server hatası! Google çöktü mü, Google ve Youtube 502 that's an error hatası nedir? İşte çözümü...

Gelen son dakika haberine göre başta ülkemiz olmak üzere bu bölgede ve dünyada bazı ülkelerde girilmiyor. Google arama sayfası, Youtube, Gmail gibi kritik Google hizmetlerinde yaşanan sorun tüm Türkiye'de merak konusu oldu. En çok araştırılan soruların başında "Google çöktü mü?" sorusu yer alıyor. Google arama yapıldığında kullanıcıların karşısına şu uyarı çıktı: "The server encountered a temporary error and could not complete your request hatası". 502 hatalı Ağ Geçidi hatası, Internet'teki bir sunucunun başka bir sunucudan geçersiz bir yanıt aldığı anlamına gelen bir HTTP durum kodudur.

502 HATASI NEDİR?

502 kötü Ağ Geçidi hataları, herhangi bir tarayıcıda, herhangi bir işletim sisteminde ve herhangi bir cihazda görebileceğiniz anlamına gelen belirli internet bağlantınızdan tamamen bağımsızdır.

YOUTUBE AÇILMIYOR! GOOGLE GMAiL VE YOUTUBE'DA 502 SERVER ERROR HATASI SEBEBİ?

Youtube, Gmail, Play Store gibi öncü Google Hizmetlerine girerken bu uyarı ile karşılaşıyorsanız ve "Google çöktü mü" sorusunun yanıtını araştırıyorsanız panik yapmayın! Çünkü sorun sizde değil bizzat Google'ın kendisinde. İşte yaşanan sorun ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Google 502 server hatası! Google çöktü mü, Google ve Youtube 502 that's an error hatası nedir? İşte çözümü...
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