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Hablemitoğlu'nu gözetleyen araç ile 'ın bağlantısı ortaya çıktı

17 yıl önce işlenen ve o dönemde üzeri örtülen Doç. Dr. ’nu gözetleyen araç ile Ukrayna’da yakalanan Bozkır’ın bağlantısı deşifre oldu. Katil zanlısı Bozkır’ın cinayeti işledikten sonra bu araçla kaçtığı ve silahı ’ne attığı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:24
Hablemitoğlu'nu gözetleyen araç ile Nuri Gökhan Bozkır'ın bağlantısı ortaya çıktı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti FETÖ'nün yargıdan temizlenmesi sonrası aydınlanmaya başladı. Akşam'ın haberine göre 3 yıl önce yeniden açılan dosyada yer alan cinayete ilişkin veriler netleşiyor. Soruşturmada Ukrayna'da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır ile ilgili çeşitli bağlantılar ortaya çıktı. Hablemitoğlu öldürülmesinden sonra, olayın gerçekleştirildiği Portakal Çiçeği Sokak'ta oturan görgü tanığı, kuşkulu bir aracın cinayetten günler önce çevrede beklediğini aktarmıştı. O süreçte polis, görgü tanığının plakasını verdiği araç sahiplerinin ifadesini aldı ancak olay açıklığa kavuşmadı. Araç sahipleri "Aracı cinayet günü kısa süreliğine bir arkadaşına verdiğini, onun da aracı geri getirdiğini ve cinayet saatinde aracın kendilerinde olduğunu" söyledi..

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Darbe girişiminin ardından soruşturmayı titizlikle sürdüren Savcı Zafer Ergün'ün talimatıyla yapılan araştırmada söz konusu araç sahiplerinin, suikast gününde ve öncesinde, Ukrayna'da yakalanan eski özel harekâtçı Bozkır'ın cep telefonuyla temas kurdukları hatta ifadeye gitmeden önce yine Bozkır'ı aradıkları saptandı. Bozkır'ın cinayet sonrası bu araçla olay yerinden kaçtığı ve Mogan Gölü'ne giderek cinayet silahını attığı düşünülüyor.

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'dan açıklama!

HEPSİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Olayla ilgili yeniden açılan dosyada suikastı ilk soruşturan isimler de belirlendi. Yapılan incelemede bu isimlerin büyük bir kısmının FETÖ ile bağlantısı olduğu ve 15 Temmuz sonrasında yargılanarak ceza aldıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İADESİYLE TÜM ŞAİBE ORTADAN KALKACAK

Hablemitoğlu Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın cinayet soruşturmasına ilişkin ek iddianamede ifade veren gazeteci Zihni Çakır'ın yeniden ifadesinin alınmasıyla Ukrayna'daki şüpheliye ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu: "Suikastı kim işledi? Arkasındaki güç neydi? Necip Hablemitoğlu niçin hedef alındı? Bu soruların tamamı, şüphelinin iadesiyle ortaya çıkacaktır. O zaman, hazırlık soruşturmasında görev yapan ve neredeyse tamamı FETÖ nedeniyle ihraç edilen, mahkum edilen emniyet, savcılık çalışanları da anlaşılabilir olacaktır." Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da "Biz adalet istiyoruz. Bir devletin gerçek beka meselesi de sanırım budur" dedi.

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