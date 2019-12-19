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Son dakika haberi: Türkiye'de internete neden girilmiyor? ve çöktü mü? Google'a ne oldu neden açılmıyor, çöktü mü?

sorusu hakkında 'dan son dakika açıklaması bekleniyor. Türkiye'de bazı kullanıcılar internete giremiyor. çöktü mü? Google neden açılmıyor? soruları şu sıralar en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Buna göre hem Instagram hem Google hem Youtube gibi en çok tercih edilen uygulamalar kullanılamıyor. İstanbul'da internet erişim sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu problemin dünya genelinde olduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:09
Son dakika haberi: Türkiye'de internete neden girilmiyor? Google ve Youtube çöktü mü? Google'a ne oldu neden açılmıyor, çöktü mü?

Son dakika haberi... İnternet kullanıcıları, Google servislerine ulaşmada erişim sıkıntısı yaşıyor. Öyle ki, masaüstü bilgisayar ya da cep telefonlarından internete bağlanmaya çalışan vatandaşlar, Google servisleri ve YouTube'a giremiyor. Durum böyle olunca da, 'Google çöktü mü, YouTube'a neden girmiyor?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, milyonlarca internet kullanıcısı için Google büyük önem arz ediyor. Peki, YouTube, Google, Gmail ve diğer servisler çöktü mü, neden girmiyor? İşte, son dakika haberinin detayları...

TÜRKİYE'DE İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ? GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet çöktü mü? Google çöktü mü? Türkiye'de internet kullanıcıları Google'a girmeye çalıştıklarında 502 hatasıyla karşı karşıya kalıyor. "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" Türkçesi: Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz.

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Son dakika haberi: Türkiye'de internete neden girilmiyor? Google ve Youtube çöktü mü? Google'a ne oldu neden açılmıyor, çöktü mü?
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