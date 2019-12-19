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'daki uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli adliyeye sevk edildi

'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler edinilen son dakika bilgisine göre adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:20
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

131 KİŞİDEN 110'U YAKALANDI

Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli adliyeye sevk edildi
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