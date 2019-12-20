Başkan Erdoğan: İftira, darbe, ekonomik terör... Her yolu denediler boyun eğmedik

İDLİB'TEN

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BUGÜN NELER OLDU

İslam dünyasının karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla Malezya'nın başkentinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi bu yıl ilk kez liderler düzeyinde gerçekleştirildi. Zirveye Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katıldı. Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Z: Allah'ın bizlere bahşettiği onca imkâna, petrole, nüfusa, doğal kaynağa rağmen hala Müslümanların önemli bölümü açlık, kıtlık, fakirlik ve cehalet ile boğuşuyorsa hatayı önce kendimizde aramamız gerekiyor. Müslümanlar son 2 asırda ne çekmişse meseleleri ile yüzleşmek yerine kolaycılığa kaçtıkları için çekmiştir. Aldığımız kararları icraata dönüştürebildiğimiz ölçüde değişime de öncülük edeceğimize inanıyorum.İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan, 1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem, artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri çok ciddi rahatsız ettik. Ülkemizi terörle, sokak olayları ile dize getirmeye çalıştılar. Besleyip büyüttükleri FETÖ'cü taşeronları ile bizi yolumuzdan vazgeçirmek istediler. Uluslararası medyadaki kiralık kalemleri ile ülkemize ve şahsıma iftira attılar. Teröristlere onbinlerce TIR ve uçak dolusu silah vererek ülkemizi terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Allah'a hamd olsun, hiçbirisine boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Onlar susturmaya çalıştıkça, biz, ısrarla Filistin, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Onlar bizi bölmeye, parçalamaya çalıştıkça kardeşliğimize çok daha sıkı bir şekilde sarılıyoruz.Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, ayrımı yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Nasıl Müslüman katili DEAŞ'lı canilere, Suriye'yi dar ettiysek, PKK, YPG'li teröristleri de tek tek işgal ettikleri yerlerden çıkarıyoruz. Suriye'de YPG/PYD'nin arkasında emperyalistler güçler var. Güvenli bölgeyi lafta konuşuyorlar ama 'inşa edelim' denilince destek yok. Ama onlara silah desteği verilorlar Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur.Başkan Erdoğan, Zirve kapsamında düzenlenen 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşması ve katılımcıların sorularına verdiği yanıtların satırbaşları;* Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. İslami finans meselesini gündemimize almamız gerekiyor. Finans uzmanlarımızdan bir çalışma gurubu kurabiliriz.* Kız çocuklarımızın eğitimi hususunda ortak çalışmalar yürütebiliriz.* (Güvenli bölgeyle ilgili) İslam dünyası çok mu fakir? Niçin destek vermiyorlar? Sadece zekatlarından verseler buralarda fakir fukara, garip gureba kalmaz. İdlib'ten50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon insan var. Bir de 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. Kimse "Bunun altından nasıl kalktınız" diye sormuyor. Ne BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ne de AB verdiği sözü tutuyor...* Arap Ligi'nin toplantısından 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' çağrısı çıktı.Ya biz kimi aldık? 3 milyon 700 bin Suriyeli Arap kardeşimiz Türkiye'ye aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı. Almayacak mıydık?Zirveye, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketinin geliştirdiği ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia da katıldı. Sophia, liderleri selamlayarak, Zirve'nin verimli geçmesini diledi. Liderler zirve kapsamında düzenlenen sergide Osmanlı betimlemelerini ilgiyle izledi.Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed nezaretindeki törende Türkiye ve Malezya arasında İslamofobi İle Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi İçin Mutabakat Zaptı imzalandı. Zapta Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzaladı. Anlaşmaya göre İstanbul'da projenin komuta merkezi olarak bir İletişim Merkezi kurulacak. İngilizce yayın yapan bir TV kanalı kurulması da planlanıyor.Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ruhani zirvedeki konuşmasında "Uluslararası finans alanlarının dolar ile çalışması ABD'nin, gayri meşru isteklerini diğer ülkelere empoze etmesini sağlıyor. İslam ülkeleri, doların hakimiyetinden kurtulmalı, birbirlerini tamamlayıcı mekanizmalar kullanmalıdır" dedi.Lumpur'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin resmi açılışını yapan Emine Erdoğan "Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, medeniyetlerin kesişme noktası ülkemizin tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek" dedi.Kurdele kesiminde Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak da eşlik etti. Merkezde, Okçular Vakfı tarafından açılan "Türk İslam Medeniyetinde Okçuluk Mirası Sergisi"ni gezen Emine Erdoğan Türk ve Malay öğrencilerle sohbet etti.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani "Filistin meselesinin halen çözüm bulunmamış bir işgaldir. Arap dünyası bazı adımlar atmış ve çabalar harcanmıştır. Ancak uluslararası hukuka aykırı davranan ve çözüme yönelik adım atmayan tek ülke İsrail. Adalet, çatışmaları sonlandıracak en önemli şartlardan biri. Çatışmaları, hakim güç aklıyla sonlandırmaya çalışan ülkelerin anlamadığı bu. Batı, İsrail için çifte standart uyguluyor" dedi.Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Türkiye, yerli savunma sanayisinde çok ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor." dedi. Müslüman ülkelerin bugünkü durumundan da yakınan Muhammed "Bugün hiçbir Müslüman ülke gelişmiş olarak tanımlanmamaktadır. Bu ülkeler maalesef zayıf ve İslam ümmetini korumada yetersiz kalmıştır. Gelişmiş medeniyetler inşa eden Müslümanlar bugün maalesef dünyanın saygısını kaybetti" dedi.Zirve öncesi Başkan Erdoğan'la samimi görüntüler veren Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah "İslam tarihinin altın çağından ilham alalım. Osmanlı sanat, bilim ve teknoloji alanında büyük çalışmalar yaptı. Kanuni Sultan Süleyman önderliğinde İstanbul, doğu ve batıyı bir araya getiren nokta oldu. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.