Firari Birgün yazarı Erk Acarer’e şok!

DHKP-C terör örgütü ile mücadele eden Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli D.T.'yi hedef gösterdiği gerekçesiyle Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında dava açıldı.

KİMLİKLERİNİ İFŞA ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Erk Acarer'in gerek Artı 1 TV'deki bir programda gerekse de Birgün Gazetesi'ndeki köşe yazısında C.Y. isimli kişi ile söyleşi yapmak suretiyle İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan emniyet amiri D.T. ile Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın kimliklerini ifşa ederek terör örgütlerine hedef gösterdiği kaydedildi.

ALMANYA'YA FİRAR

İfadesine başvurulmak istenen Erk Acarer'in Almanya'ya firar ettiği, hakkında birçok yakalama kararı bulunduğu, söz konusu soruşturma dosyası kapsamında da hakkında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri çıkartıldığı ifade edildi. Erk Acarer'in avukatı savcılığa başvurarak müvekkilinin haber verme özgürlüğü çerçevesinde hareket ettiğini iddia etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Erk Acarer'in 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Acarer yakalandığı takdirde bu suçtan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.