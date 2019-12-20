Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.Gül, Necip Habletimoğlu suikastı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı gelişmelerin yaşandığını belirterek, cinayetin zanlısı olarak tespit edilen Nuri Gökhan Bozkır isimli şahıs hakkında kırmızı bülten talebi çıkartıldığını açıkladı.Ukrayna'dayken yakalanan Bozkır'la ilgili Ukrayna başsavcısı ile de görüştüklerini söyleyen Gül, "Cinayetin zanlısı olarak tespit edilen Nuri Gökhan Bozkır isimli şahıs hakkında kırmızı bülten talebi çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma neticesinde bu kişiyi zanlı ve şüpheli olarak tespit etmesi üzerine kırmızı bülten talebi ilgili mercilere iletilmiş ve bu bülten yayınlanmıştı" dedi.