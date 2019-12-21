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Aracının masrafını Beylikdüzü’ne ödetti

Başkanı ’li İmamoğlu’nun, ortağı olduğu şirkete ait lüks aracın bakım masrafını ’ne ödettiği ortaya çıktı

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Aracının masrafını Beylikdüzü’ne ödetti
31 Mart seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Mayıs'ta ortağı olduğu şirkete ait Mercedes marka VİTO model aracın tamir-bakım ve onarım harcaması olan 36 bin 650 TL'yi Beylikdüzü Belediyesi'ne ödetti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Beylikdüzü'de yaptığı incelemede, 34 LN ... plakalı aracın, İBB Başkanı'nın ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait olduğu saptandı. Mülkiye Başmüfettişi A.Y.'nin hazırladığı tutanakta, Beylikdüzü Belediyesi'nin encümen kararına aykırı olarak harcama yaptığına dikkat çekildi. Müfettişin, belediyenin encümen üyelerinin ifadelerini aldığı öğrenildi. Beylikdüzü Belediyesi Eski Encümen Üyesi Nuray Köker, 16 Aralık'taki ifadesinde, "Bakım ile yakıt masraflarının Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kullanılmasının kabulüne ilişkin kararda herhangi bir cezai ve mali sorumluluğumuz bulunmamaktadır" iddiasında bulundu. Müfettiş tutanağında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildikten sonra 1 Nisan 2014-12 Şubat 2015 arasında Beylikdüzü Belediyesi Encümen kararı olmadan söz konusu aracın akaryakıt harcamasını da belediyeye ödettiği aktarıldı.
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