CHP bu yolsuzluğa karşı neden sessiz!

BUGÜN NELER OLDU

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 Belediye Meclis Üyesi hakkında kendisinden 25 milyon TL rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun yankıları sürüyor."Meclis'te her gün mesnetsiz iddialarla bağıran, çamur at izi kalsın tarzı bir muhalefet güden CHP niye sessiz kalıyor? Belediye başkanı için böyle bir iddiada bulunulan bir partiden herkesten önce bu iddianın üzerine gidilmesi beklenir. Sürekli yolsuzlukla mücadele söylemlerinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ne diyeceğini çok merak ediyoruz. Samimiyetsizliğini bu olayla bir kez daha gördük.: CHP'nin en meşhir yılsuzluklarından biri İstanbul'da patlak veren İSKİ sakandalıydı. O süreçte ard arda patlayan yolsuzluk dosyaları CHP'nin siyasi tarihinde kara lekedir. CHP'li Ataşepir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin imar yolsuzluğu üzerine yapılan BUZ Rezidans skandalı ve buna benzer skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bizim açımızdan şaşırılacak birşey yok. Hiçbir yönetim fırsatını halkın yararına kullanmayan, siyasi literatüre yolsuzluk deyimleri kazandıran CHP, yine aynı CHP.İddiayı dile getiren Sinan Aygün, parti için sıradan bir isim değil. CHP içinde olup bitein dışarıya cereyan etmesi.: CHP'li Ankara Büyük Şehir Belediyesi yerel seçimlerden bu yana skandal, kavga ve gürültülerle anılıyordu. Bu seferki iddia çok daha ciddi. Ankara'ya çok yazık oldu ben ona üzülüyorum.CHP'LİAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'li eski Milletvekili Sinan Aygün'den istediği 25 milyon lira rüşvetle ilgili CHP adeta 3 maymunu oynuyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminden konuyla ilgili tek bir bir açıklama yapılmadı. SABAH, skandalı önceki gün "Benden 25 milyon lira rüşvet istedi" başlığıyla manşetine taşımıştı. Yerel seçim öncesi sahte senetle tahsilat yapmaya çalıştığı için hakkında dava açılan Mansur Yavaş'ın ismi bu kez de rüşvet yolsuzluğuna karıştı. Aygün, Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017'de TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı. 27 Mart 2017'de inşaat ruhsatını çıkaran Aygün, Nisan 2017'de temel attı. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı. Dava 29 Kasım'da TMMOB lehine sonuçlandı. Aygün'ün inşaatları mühürlendi. Aygün, kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekledi. Ancak Aygün'ün iddiasına göre, Yavaş ve ekibi, davayı kendilerine 25 milyon TL verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi. Aygün, Yavaş'ın kendisini ikiz kuleleri yıkmakla tehdit ettiğini öne sürdü. 18 Aralık'ta Ankara Adliyesi'ne giden Aygün, Yavaş ve 3 belediye meclis üyesi hakkında rüşvetten suç duyurusunda bulundu.