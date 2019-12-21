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açıkladı! 1 askerimiz şehit oldu

: "19 Aralık 2019 tarihinde Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2019 tarihinde şehit olmuştur."

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 18:51
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 askerimiz şehit oldu
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