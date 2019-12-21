Psikiyatrist rektör Nevzat Tarhan’dan Merdan Yanardağ’a suç duyurusu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, kanser nedeniyle yaşamını yitiren 20 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin, "Seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" dediği için sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

'HASTALIĞI DÜŞMAN GİBİ GÖRMEZDİ' PAYLAŞIMINA TEPKİ

Kamuoyunda bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, 20 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tay hakkında sosyal medya üzerinden mesaj paylaşılırken, bir mesaj tepki çekmişti. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, Twitter hesabından Neslican Tay'ın "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" sözünün yazılı olduğu fotoğrafı paylaşarak "Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, ölümle yüzleşebilseydi ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm." İfadelerini kullanmıştı.

'SOSYAL LİNÇE MARUZ KALDIM'

Tele1 isimli televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Tarhan'ın paylaşımı ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla 'İslam dünyasının neden bin yıldır orta çağ karanlığından çıkmadığını daha iyi kimse anlatamazdı.' şeklinde mesaj paylaştı. Yanardağ'ın mesajı sonrası Tarhan sosyal medyada linçe maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarhan, Yanardağ tarafından hedef gösterildiğini, sözlerinin çarpıtılarak insanlara yanlış aktarıldığını ve bu nedenle sosyal medyada kişiliğine, onur ve haysiyetine zarar gelecek paylaşımlarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.